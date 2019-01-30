الاحتلال يصادق على مخطط القطار الهوائي بالقدس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

صادقت ما تسمى «لجنة البنى التحتية الإسرائيلية» على مخطط القطار الهوائي «التلفريك» بالقدس القديمة المحتلة، والذي يربط جبل الزيتون (جبل الطور) بساحة البراق، ويهدف لربط شرق القدس بغربها، وحددت اللجنة للجمهور مهلة 60 يوماً، لتقديم الاعتراضات على المشروع.

من جانبها، اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن المصادقة على المشروع تمثل إصراراً واضحاً على تهويد القدس ومعالمها، وجعلها غريبة عن واقعها العربي الإسلامي المسيحي المقدس.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور حنا عيسى، إن «هذا المخطط على قدر كبير من الخطورة، لما له من دور في تهويد المدينة المقدسة، حيث يعتبر مكملاً لمشروعات التهويد على الأرض، من خلال الحفريات وسرقة التاريخ والآثار وبناء المستوطنات، إضافة إلى بناء الكنس والحدائق التلمودية».

وأضاف أن «القطار الهوائي المزمع تنفيذه سيؤدي إلى تشويه المدينة المقدسة، وإحداث معالم تهويدية تطغى على عروبتها»، مؤكداً أن هذه المعالم والحدائق المستحدثة، ما هي إلا مرافق للهيكل المزعوم.