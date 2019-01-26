الملك سلمان يبعث وفداً وزارياً إلى السودان تضامناً معه

المصدر: الرياض - وكالات

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، في بيت الضيافة، مساء الخميس، الوفد الوزاري السعودي الذي يضم كلاً من وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي في تصريح صحافي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان، وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها.

وشدد على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديراً لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 ملياراً قروضاً لمشاريع تنموية في الجمهورية السودانية تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.