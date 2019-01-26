الملك سلمان يبعث وفداً وزارياً إلى السودان تضامناً معه

المصدر: الخرطوم - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفداً وزارياً سعودياً إلى السودان، تضامناً معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

واستقبل الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في بيت الضيافة مساء أول من أمس، الوفد الوزاري السعودي، الذي يضم كلاً من: وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير النقل نبيل بن محمد العامودي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

وأكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريح صحافي، أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري، وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان، في هذا الصدد.

وقال: إن خادم الحرمين الشريفين أكد أن أمن السودان أمن للمملكة، واستقراره استقرار لها.

وشدد على أن المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه، تقديراً لمواقفه تجاه المملكة، والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن المملكة قدمت أكثر من 23 ملياراً قروضاً لمشروعات تنموية في الجمهورية السودانية، تعزز روابط الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ثمانية مليارات منها في الأربع سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ذلك جاء من باب الواجب، وأن هناك برامج تنموية وقروضاً واستثمارات درست، وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين.