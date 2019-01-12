محمد بن راشد وراهوول غاندي يستعرضان علاقات الصداقة التاريخية بين الإمارات والهند

المصدر: دبي – وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس حزب المؤتمر الوطني في الهند، راهوول غاندي.وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول علاقات الصداقة التاريخية، التي تربط الإمارات والهند على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على هذه العلاقات المميزة، من خلال مد جسور جديدة للتواصل بين البلدين على مختلف المستويات، وذلك بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

وتطرق الحديث بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وغاندي، إلى المبادئ الإنسانية التي يجب أن تبنى عليها علاقات الدول والشعوب، وأهمها التسامح وفهم الآخر والتعايش والحوار بين مختلف الثقافات والأعراق.

وقد أشاد رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات على كل الصعد، ومبادئ التسامح والمحبة والمساواة بين مختلف شرائح مجتمع الإمارات، الذي أصبح نموذجاً حضارياً وإنسانياً لجميع الشعوب، منوهاً بعام التسامح الذي يعد تجسيداً لرؤية وقيم دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان.