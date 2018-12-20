الإمارات تستضيف مؤتمراً للمصالحة الأفغانية

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت دولة الإمارات، بمشاركة المملكة العربية السعودية وحضور باكستان، مؤتمراً للمصالحة الأفغانية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأميركية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية، وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان.

وأثمرت هذه المباحثات، التي استمرت على مدى يومين في أبوظبي، نتائج إيجابية ملموسة لجميع الأطراف، وسيعقد اجتماع لاحق في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة الأفغانية.

وتوجهت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بالشكر للرئيس الأفغاني أشرف غني، والوفدين الأميركي والباكستاني، ووفد حركة طالبان، لدعمهم الجهود المبذولة لإنجاح المؤتمر.