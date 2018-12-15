الجامعة العربية تدين اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

المصدر: القاهرة -وام

أدانت جامعة الدول العربية بشدة اعلان رئيس وزراء استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ،مشددة على ان هذا يشكل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني الدولي الخاص بمدينة القدس و لقرارات الشرعية الدولية و مجلس الأمن ذات الصلة واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني .

وقال الامين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي -في تصريح له اليوم السبت، -ان هذا القرار يمثل انحيازا سافرا لمواقف و سياسات الاحتلال الإسرائيلي و تشجيعا لممارساته وعدوانه المتواصل والمتصاعد خاصة في الاونة الأخيرة بجيشه ومستعمريه على الشعب الفلسطيني وابسط حقوقه استهتارا بالقانون والشرعية الدولية و بارادة المجتمع الدولي في محاولات محمومة تستهدف تدمير أي فرص لتحقيق السلام بحل الدولتين المعبر عن ارادة المجتمع الدولي.

وأضاف السفير أبو علي، ان هذا القرار الاسترالي اللامسؤول سيكون له تداعيات تضاعف من أسباب و عوامل تدمير آفاق السلام و تشجيع الاحتلال على مواصلة عدوانه وغطرسته و استيطانه و تحديه للقرارات و الارادة الدولية باستباق متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل بانهاء الاحتلال و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الامين العام المساعد، إن هذا القرار سيكون محل متابعة جدية من قبل الجامعة العربية و سيترك أثره على مجمل العلاقات العربية الاسترالية.