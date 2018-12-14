مقتل منفذ هجوم ستراسبورغ شريف شيخات

المصدر: باريس - وكالات

أعلن مصدران بالشرطة، أن المسلح المشتبه بقتله 3 أشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية قتل، وذلك في نهاية لعملية بحث دامت 48 ساعة.

وقتل شريف شيخات (29 عاماً) في منطقة نويدورف/ميناو بستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم، الذي وقع الثلاثاء.

وقال أحد المصدرين إن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.

من جانبه، صرح وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، للصحافيين فيما بعد، أن ثلاثة رجال شرطة توصلوا إلى رجل يعتقدون أنه شيخات وذهبوا للقبض عليه.

وأشار كاستانير إلى أنه أطلق النار عليهم فردوا بإطلاق الرصاص وأردوه قتيلاً.

وسُمع قرب مسرح الحادث ثلاث أو أربع طلقات نارية بعد عملية أمنية كبيرة شاركت فيها قوات مسلحة. كما حلقت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة في سماء المنطقة.

وارتفع عدد قتلى هجوم الثلاثاء إلى ثلاثة بينما مشطت الشرطة الخميس المدينة شرق فرنسا لليوم الثاني، وأقامت نقاط تفتيش على الحدود الألمانية بحثاً عن شيخات.

وقال كاستانير في مؤتمر صحافي، قبل إعلان خبر مقتل شيخات، إن ثلاثة مصابين يصارعون للبقاء على قيد الحياة.

ونشرت الشرطة ملصقاً بصورة الرجل الذي كان مدرجاً بقائمة مراقبة كتهديد أمني محتمل. وتقول السلطات إنه اعتنق أفكاراً متطرفة عندما كان يمضي فترة عقوبة بالسجن في فرنسا وألمانيا وسويسرا عن جرائم سرقة وعنف.

من جهته، قال تنظيم "داعش" في بيان نشرته وكالة أعماق التابعة له الخميس إن شيخات هو أحد عناصره، دون أن يقدم أي دليل على هذا الزعم.