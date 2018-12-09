الإمارات تضاعف إسهامها في صندوق الأمم المتحدة للإغاثة

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، عن إسهام الإمارات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، لصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لعام 2019، وذلك خلال مؤتمر التبرع السنوي رفيع المستوى، الذي نظمه الصندوق أول من أمس.

وقالت لانا زكي نسيبة: «كدليل على فاعلية الصندوق، ومدى التزام الإمارات بمبادئ الإنسانية والاستقلالية والحيادية التي يجسدها، فإننا فخورون بالإعلان عن رفع إسهامنا في عام 2019 إلى خمسة ملايين دولار أميركي، من 1.75 مليون دولار أميركي المُعلن عنها من قبل، وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف إسهامنا البالغ 1.5 مليون دولار أميركي في عام 2018».

وأعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، عن شكره لدولة الإمارات على عملها في المجموعة الاستشارية للصندوق، مشيراً إلى رفع دولة الإمارات إسهامها في الصندوق بمعدل سريع في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية نمو الصندوق لتقديم الإغاثة بشكل أفضل.

وتؤمن دولة الإمارات بأن المساعدة السريعة، التي يمكن الوصول إليها بسهولة، تُعد أمراً حاسماً في معالجة الأزمات الإنسانية وتخفيف المعاناة، وبالتالي فإن دولة الإمارات تدعم بقوة دمج الإجراءات المبكرة في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك كجزء من التزاماتها الأساسية تجاه الإغاثة الإنسانية، وستواصل عملها مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لمساعدة الصندوق على تحقيق كامل إمكاناته.