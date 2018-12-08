الإمارات تتعهد بمواصلة دعم أفغانستان ومساندة جهود حكومتها لتحقيق المصالحة

المصدر: نيويورك – وام

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة واجبها الإنساني تجاه الشعب الأفغاني، بما في ذلك دعم جهود الحكومة الأفغانية في إرساء المصالحة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واسعة النطاق.

جاء ذلك في البيان الذي أدلت به نائبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، أمام الاجتماع الخاص الذي عقدته الجمعية العامة، أول من أمس، في مقرها بالأمم المتحدة بنيويورك، حول «الحالة في أفغانستان»، مؤكدة خلاله الدعم الكامل لدولة الإمارات للمصالحة السياسية التي تقودها الحكومة الأفغانية، حيث شددت في هذا الصدد على ضرورة المشاركة الإيجابية لجميع أطياف المجتمع الأفغاني لضمان إنجاح هذه العملية.

كما عبرت عن قلق الإمارات إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل تواجد تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، والأنشطة المستمرة للجماعات المسلحة والاجرامية الأخرى، مستذكرة في هذا الصدد الهجوم الإرهابي الذي تعرض له وفد دبلوماسي إماراتي في مدينة قندهار أثناء مشاركته في تدشين مشروعات خيرية إماراتية للشعب الأفغاني، وأسفر عن استشهاد ستة دبلوماسيين إماراتيين، مؤكدة أن هذا الأمر زاد من إصرار والتزام الدولة بمكافحة الإرهاب أينما كان موطنه.

وأكدت حرص الإمارات على الالتزام بمساعدة الشعب الأفغاني في تحقيق رؤيته نحو السلام والاستقرار في مختلف المجالات، ونوهت إلى المبادرات الإنسانية والتنموية التي تبنتها الإمارات لتحقيق التنمية والاستقرار في أفغانستان، مشيرة إلى تجاوز حجم المساعدات الإماراتية إلى أفغانستان خلال الفترة ما بين 2012 و2017 قيمة 433 مليون دولار أميركي.

كما تطرقت أيضاً إلى مشروع الوحدات السكنية التي تم افتتاحها بحضور الرئيس الأفغاني في أبريل الماضي، بقيمة 710 ملايين درهم، لافتة في هذا الصدد إلى حرص الإمارات على تقديم المساعدات المالية وإعادة بناء المدارس والمرافق الطبية والطرق، وإغاثة المتضررين من الكوارث في أفغانستان. وأكدت على عزم الإمارات مواصلة حث المجتمع الدولي على توحيد الجهود وتنسيق الدعم لتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة في أفغانستان.وتعهدت الحفيتي بأن تواصل الإمارات التزامها بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والإنمائية لأفغانستان.