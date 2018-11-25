«الدولية للطاقة الذرية» تشتري يورانيوم منخفض التخصيب للظروف الاستثنائية

المصدر: فيينا - وام

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قيامها بتوقيع عقود شراء يورانيوم منخفض التخصيب، لتزويد الدول الأعضاء، في حال تعطل الإمدادات إلى محطات الطاقة النووية بسبب ظروف استثنائية، أو عدم قدرة الدولة العضو على توفير اليورانيوم من السوق أو بأي وسيلة أخرى.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، في ختام أعمال مجلس محافظي الوكالة بالعاصمة فيينا، إن الوكالة وقعت عقود شراء يورانيوم منخفض التخصيب لصالح بنك اليورانيوم المنخفض التخصيب في كازاخستان، الذي اقترب العمل فيه من الانتهاء، حيث سيعمل البنك كمورد للدول الأعضاء في الحالات المذكورة سلفاً.

وثمن أمانو التقدم الجيد، الذي تم تحقيقه في تنفيذ مشروعات التعاون التقني مع الدول الأعضاء، وشجّع على تطوير مشروعات التعاون التقني الأكثر تركيزاً، بالتعاون بين الدول الأعضاء والوكالة وشركاء آخرين، من أجل مساعدة البلدان على تحقيق أولوياتها الإنمائية الوطنية. واطلع أعضاء المجلس على مستجدات تجديد مختبرات الوكالة، وتطوير قدرتها على دعم الدول الأعضاء في استخدام التقنيات النووية، بمجالات الأغذية والزراعة والصحة والبيئة، فضلاً عن استخدام الابتكارات النووية.