وزير العدل البحريني: 356 ألف ناخب يصوتون غداً.. وموقف الدولة محايد

المصدر: المنامة - سمير سعيد

عقد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة،اليوم، مؤتمراً صحافياً دشن خلاله المركز الإعلامي للانتخابات النيابية والبلدية لمملكة البحرين، التي ستجرى صباح الغد، حيث أكد أن عدد الناخبين المؤهلين بلغ 356 ألفاً، بينما بلغ عدد المترشحين من الرجال 459 مرشحاً، أما عدد المترشحات فبلغ 47، بزيادة في الأعداد عن السنوات السابقة في أعداد الناخبين والمترشحين، وأوضح أن "موقفنا كدولة هو الوقوف على مسافة محايدة من جميع المرشحين".

وأكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن عدد النساء المترشحات يدلل على حجم التفاعل مع الانتخابات، كما أكد أن فرز الأصوات يتم يدوياً عن طريق عدّ الأوراق، ويكون الفرز في ذات اللجنة اللي يتم فيها التصويت.

وأضاف أن "شعب البحرين قادر أن يعيش من أجل وطنه"، ودعا إلى عدم تسييس الشباب.

وأوضح أن البحرينيين سيذهبون وفق رغبتهم للمشاركة من دون خوف أو ترهيب باستخدام عبارات عن "الجنة والنار"، وأن ما يدفع أهل البحرين للمشاركة هو إحساسهم بالولاء لبلدهم.

وأضاف وزير العدل "لسنا تحت ضغط يتعلق بالمشاركة ولكن تحت ضغط كيفية المشاركة واتاحة المجال للناس"، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية اعتيادية جداً هذا العام، وتم التعامل مع أحداث فردية بشكل قانون.

ورداً على تصريحات مفادها أن يكون هناك قانون بالتعاطي مع الانتخابات كاستحقاق، ومعاقبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن الجانب الاداري في الانتخابات تقوم عليه هيئة الافتاء والقانون، وهو جهاز مستقل عن الحكومة، موضحاً أن وجود قانون بانقاص بعض مزايا من لا يؤدّي واجبه الوطني مكانه البرلمان، بدوره، أكد وزير الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، خلال المؤتمر أن الانتخابات النيابية والبلدية خطوة في ظل المشروع الإصلاحي لملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وأن المشاركة الشعبية في الانتخابات حق دستوري كفله المشروع الإصلاحي.

وأوضح أن الشعب البحريني أثبت وعيه في تمسكه بالوحدة الوطنية والخيار الديمقراطي، ونبذ أي دعوات أو مخططات مشبوهة للهدم والتخريب والإرهاب أو الاستقواء بالخارج، وشارك بفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، واضعًا الانتماء للوطن ومصلحته العليا فوق أي اعتبارات طائفية أو أيديولوجية أو حزبية ضيقة.

كما أكد توافر الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات، في ظل إشراف قضائي كامل، ورقابة المجتمع المدني اضافة للرقابة الصحفية والإعلامية.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية ‏للانتخابات النيابية ‏والبلدية، أكد الرميحي مشاركة أكثر من 500 من الكوادر الإعلامية والفنية والهندسية بوزارة شؤون الاعلام في تغطية الانتخاباتـ وأن المترشحين ‏والمترشحات عرضوا ‏برامجهم الانتخابية على شاشة التليفزيون وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الافتاء والتشريع المدير التنفيذي لانتخابات 2018، المستشار نواف حمزة، في كلمته خلال المؤتمر، أن هناك 40 مركز فرعي يستقبل الناخبين غداً، منها ١٤ مركز عام يمكن لأي ناخب التصويت فيه.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان التحضرية الخاصة بالانتخابات منذ مارس الماضي، مشيراً إلى أن الانتخابات في البحرين تتم تحت إشراف قضائي بشكل كامل.