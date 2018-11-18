محمد بن زايد ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز علاقات البلدين والتطورات في المنطقة

المصدر: أبوظبي-وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة اليوم سبل تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدت اليوم في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ورحب سموه في بداية الجلسة برئيس الوزراء الباكستاني معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مجالات التعاون وفرصه الواعدة المختلفة ومقوماته المتعددة وسبل دعمها وتطويرها خاصة في القطاعات والجوانب التجارية والاقتصادية والاستثمارية والدفع بها إلى آفاق مستقبلية أوسع من التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما في التقدم والتنمية والازدهار.

كما استعرضا التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وعددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان تستند الى تاريخ طويل من العمل المشترك والثقة والاحترام والمصالح المتبادلة ..معربا عن تطلعه إلى مواصلة تنمية هذه العلاقات على مختلف الصعد والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وقال سموه إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع الدول الصديقة وتوسيعها على أسس من الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والسلام المنشود وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه أكد رئيس وزراء باكستان اهتمام بلاده وحرصها على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والعمل المشترك مع دولة الإمارات بما يضمن مصالح البلدين والشعبين على مختلف الصعد.

وأكد الجانبان في ختام لقائهما حرصهما المشترك على تعزيز علاقاتهما والشراكات الثنائية القائمة بين البلدين والتي تخدم عملية التطوير والتنمية وتحقيق الازدهار والرخاء لشعبيهما.

وشددا على دعمهما كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية التي تسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك لشعوب المنطقة والعالم.

كما أكدا أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب بأشكاله كافة.

وسجل رئيس الوزراء الباكستاني كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الرئاسة ..أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي يحظى بهما والوفد المرافق خلال زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة ..متمنيا مزيدا من النمو والتقدم لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وشعبيهما الصديقين بما يحقق طموحاتهما ومصالحهما المشتركة ..واضطراد التقدم والرفعة للمسيرة الحضارية التي تشهدها الدولة.

وقد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لرئيس وزراء باكستان والوفد المرافق.