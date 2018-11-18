آلاف المهاجرين على حدود أميركا.. وترامب: 6000 جندي سيبقون هناك

المصدر: واشنطن - وكالات

واصل المهاجرون في القافلة، التي عبرت أميركا الوسطى متوجهة إلى الولايات المتحدة، التجمع في تيخوانا بشمال غرب المكسيك على الحدود الأميركية، وسط إحساس متزايد بالإحباط، إزاء الاحتمال الضئيل بدخولهم الولايات المتحدة.

ودافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مجدداً، أمس، عن قراره إرسال 6000 جندي إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مؤكداً أنهم سيبقون هناك «طالما لزم الأمر».

وقال ترامب من البيت الأبيض، قبل مغادرته إلى كاليفورنيا: «لدينا قوات عسكرية كبيرة على الحدود الجنوبية، هناك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون دخول بلادنا، الجنود أقاموا سياجاً منيعاً جداً».

ووقف المهاجرون في طوابير بالمعبر الحدودي لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبي اللجوء، وكانت اللائحة تضمّ في الأصل 1400 اسم، معظمهم مسجّلون قبل وصول القافلة، ولم تتمكن السلطات الأميركية، أول من أمس، إلا من معالجة 30 حالة من بين طلبات اللجوء الكثيرة التي لديها.

ووفق السلطات، بات أكثر من 3200 مهاجر من القافلة في تيخوانا، ويُفترض وصول نحو 2000 مهاجر آخر في الأيام المقبلة.

ووقّع ترامب، في وقت سابق، مرسوماً يسمح برفض تلقائي لطلبات اللجوء التي يقدّمها مهاجرون عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير قانوني، وسيتمّ ترحيلهم بشكل تلقائي أيضاً.