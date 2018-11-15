30 عاماً على إعلان استقلال فلسطين

المصدر: القدس المحتلة ـــ وكالات

يصادف اليوم الذكرى الـ30 لإعلان استقلال فلسطين، على لسان الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، أمام المجلس الوطني الفلسطيني، المنعقد في الجزائر عام 1988.

وقال عرفات في المؤتمر آنذاك: «المجلس الوطني الفلسطيني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».

وشكّل هذا الإعلان التاريخي انعطافاً في سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، حيث استند في شرعيته إلى قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين، وبالتالي قبول المنظمة لمبدأ حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس مبدأ الدولتين.

وبدأت وثيقة إعلان الاستقلال بالقول: «على أرض الرسالات السماوية إلى البشر، على أرض فلسطين، ولد الشعب العربي الفلسطيني، نما وتطور، وأبدع وجوده الإنساني والوطني عبر علاقة عضوية، التي لا انفصام فيها ولا انقطاع بين الشعب والأرض والتاريخ».

وأضافت الوثيقة: «بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة».

واختتمت الوثيقة: «ندعو شعبنا العظيم إلى الالتفاف حول علمه الفلسطيني، والاعتزاز به والدفاع عنه، ليظل أبداً رمزاً لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبقى دائماً وطناً حراً لشعب من الأحرار».