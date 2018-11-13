عبدالله بن زايد يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية المجر

المصدر: أبوظبي – وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيراتو.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بيتر سيراتو، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع المجر، في العديد من المجالات.

من جانبه، أكد سيراتو علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع بين الإمارات وبلاده، والحرص المستمر على تعزيزها والانطلاق بها نحو آفاق أرحب، بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب بين وزارة الداخلية الإماراتية ونظيرتها في المجر، ومذكرة التفاهم بين معهد الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، بشأن التعاون في الأبحاث الأكاديمية.

وفي ختام اللقاء، أهدى سيراتو سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مجسماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤكداً أن هذا العمل الفني البسيط يأتي تأكيداً على المكانة العظيمة التي يحظى بها القائد المؤسس لدولة الإمارات لدى قادة وشعوب مختلف دول العالم، التي تشارك الإمارات الاحتفاء خلال العام الجاري بـ«عام زايد»، ومئوية هذا القائد العظيم.