إحباط تسلل لـ «داعش» في العراق.. ومقتل 6 جنود وعنصرين إرهابيين

المصدر: بغداد ــ د.ب.أ

أعلن مصدر عسكري عراقي، أمس، مقتل ستة جنود واثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، إثر اشتباكات قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل (400 كيلومتر شمال بغداد).

وقال أحد الضباط في الجيش العراقي، الرائد كريم العبيدي، إن «عناصر (داعش) تسللت أمس إلى محور الحد الرابط ما بين العراق وسورية في ناحية ربيعة (135 كيلومتراً شمال غرب الموصل)، ودارت اشتباكات مع الجيش العراقي المرابط على الحدود، ما أسفر عن مقتل ستة جنود واثنين من عناصر (داعش)، فيما لاذ البقية بالفرار إلى جهة مجهولة».

وفي شمال الموصل، أعلنت قيادة شرطة نينوى، أمس، العثور على ثمانية أنفاق جديدة تعود لتنظيم «داعش» في محور شمال الموصل، وبداخلها مواد متفجرة وأسلحة مختلفة.

وقال الضابط في شرطة نينوي، المقدم سلام العكيدي، إن «القوات الأمنية عثرت على الأنفاق خلال حملة تفتيش في قرية حليلة ومنطقة العربي التي تشهد توتراً أمنياً منذ أيام».

في سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية عراقية، بأن القوات العراقية وطائرات التحالف الدولي قصفت أهدافاً لتجمعات تنظيم «داعش» في مناطق داخل الأراضي السورية أقصى غرب العراق.