الهدوء يسود مخيّم «المية ومية» بجنوب لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

ساد الهدوء مخيّم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، أمس، بعد التوصل لاتفاق يقضي بنشر قوة لمراقبة تثبيت وقف النار في المخيم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الهدوء ساد المخيم بعد نجاح الجهود التي جرت لبنانياً وفلسطينياً، لاسيما بعد الاتفاق على نشر قوة مشتركة لمراقبة تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء بإزالة المظاهر المسلحة وإدخال المواد التموينية إلى أهالي المخيم.

وفتحت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها في صيدا وشرقها، وكذلك مختلف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) بناءً على قرار من مديرها في منطقة صيدا، إبراهيم الخطيب.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في المخيم، الخميس الماضي، بين حركتي «فتح» و«أنصار الله»، وأدت إلى سقوط قتيل من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وأربعة جرحى، بينهما جنديان من الجيش اللبناني.