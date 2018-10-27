توقيف شخص في مسألة الطرود المشبوهة بالولايات المتحدة

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أعلنت متحدثة باسم وزارة العدل الأميركية، أمس، في تغريدة اعتقال شخص، في إطار التحقيقات حول الطرود المشبوهة المرسلة إلى شخصيات مناهضة للرئيس دونالد ترامب. وعملية الاعتقال هي الأولى منذ بداية التحقيق، في حين ارتفع عدد الطرود المشبوهة، التي تم العثور عليها منذ الإثنين إلى 12، صباح أمس.

وقالت المتحدثة سارة إيسغور فلوريس، في تغريدتها: «هناك شخص معتقل». ونقلت وسائل الإعلام الأميركية أن شخصاً في الخمسينات من العمر اعتقل بولاية فلوريدا، بينما كان في موقف سيارات تابع لمحل تجاري، في بلانتايشن في شمال ميامي.

وتعاملت شرطة نيويورك، أمس، مع تقرير عن طرد مشبوه تم العثور عليه في حي مانهاتن، في حين أكد مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي اكتشاف طرد في ولاية فلوريدا، كان في طريقه إلى سيناتور ديمقراطي بمجلس الشيوخ ومنتقد للرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقالت شرطة مدينة نيويورك، على موقع «تويتر»، إنها تحقق في طرد تم العثور عليه في قلب المدينة «على مقربة من شارع ويست 52 و«طريق أفنيو 8»، وحذرت المواطنين من دخول المنطقة.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي إن الطرد، الذي تم اكتشافه في فلوريدا، كان موجهاً إلى السيناتور الأميركي كوري بوكر، وكان مشابهاً في المظهر للطرود الأخرى، التي تم اكتشافها هذا الأسبوع. في حين تضمنت الطرود الأخرى طروداً إلى وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والممثل روبرت دي نيرو. وقال المحققون إن العبوات تحتوي على قنابل أنبوبية مشتبه فيها. ولم ينفجر أيٌّ منها كما لم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.