قرقاش: أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إلى أن أمن المنطقة واستقرارها ودورها في المحيط الدولي يعتمد على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني، حيث قال في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من منظورنا يعتمد أمن المنطقة وإستقرارها ودورها في المحيط الدولي على السعودية بكل ما تحمله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني، ومن هذا المنطلق لا بد من التمييز بين مسألة البحث عن الحقيقة بكل ما يحمله ذلك من أهمية وبين إستهداف الرياض ودورها".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى: "مشهدين في الأزمة التي تطال السعودية، الأول يبحث عن الحقيقة في خضم التسريبات والتسريبات المضادة، والثاني يسعى للنيل من الرياض وموقعها، وفي هذا الذي يجري نقف بصلابة ضد التسييّس والأحكام المسبقة ومحاولات تقويض إستقرار السعودية وتحجيم دورها، لا خيار دون ذلك".