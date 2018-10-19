أول قمة بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تعقد بمصر في فبراير

المصدر: بروكسل - أ. ف.ب

أعلن مسؤولون أوروبيون، أمس، أن أول قمة بين قادة الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ستعقد في مصر في فبراير، في إطار الجهود الهادفة إلى تشكيل تحالف أوروبي - إفريقي جديد، ومكافحة تهريب المهاجرين. وكان قادة الاتحاد الأوروبي تطرقوا للمرة الأولى إلى هذه القمة في النمسا الشهر الماضي، بعدما تعهدوا بتكثيف المحادثات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا، لوقف الهجرة غير القانونية. وقال مجلس قادة الاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت في بروكسل، إن «المجلس الأوروبي يرحب بعقد أول قمة مقبلة بين الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تستضيفها مصر في 24 و25 فبراير 2019».

وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن القمة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقاً لإقامة علاقات وثيقة أكثر مع إفريقيا، كما حددها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في سبتمبر. وأضاف مجلس الاتحاد الأوروبي أن نتائج قمته تدعو إلى مواصلة التصدي للهجرة غير القانونية، وتعزيز التعاون مع دول انطلاق المهاجرين والعبور، خصوصاً في شمال إفريقيا، في إطار شراكة أوسع نطاقاً.

وتابع «هذا التعاون المتزايد مع الدول الإفريقية يجب ألا يتناول الهجرة فقط، وإنما أن يكون أوسع نطاقاً، ويشمل التعاون الاقتصادي وخلق وظائف». وإلى جانب مكافحة الهجرة غير القانونية والمهربين، دعا قادة الاتحاد الأوروبي الـ28، مرة جديدة الدول الإفريقية إلى تعاون أفضل لإعادة الرعايا الأفارقة الذين يطردون من أوروبا، حين ترفض طلبات لجوئهم على سبيل المثال.