رئيس وزراء تايلاند يمهّد للانتخابات بتدشين صفحات على «التواصل الاجتماعي»

المصدر: بانكوك - د.ب.أ

دافع رئيس وزراء تايلاند ورئيس المجلس العسكري، برايوت تشان أوتشا، عن وجوده، أخيراً، في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل الانتخابات العامة المقررة عام 2019. ودشن برايوت صفحات رسمية له على مواقع: «فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام» للتواصل الاجتماعي، وذلك لأول مرة منذ أن تولى السلطة في انقلاب مايو 2014، وتلقى خلال يومين من التدشين أكثر من 100 ألف تعليق، معظمها سلبية. وقال برايوت، في مؤتمر صحافي أسبوعي، بمقر الحكومة ببانكوك أمس، عقب أن نشر صورة له مع أطفال الكهف، الذين عادوا من أول رحلة خارجية لهم للأرجنتين والولايات المتحدة الأميركية: «من الطبيعي أن أتلقى مديحاً وانتقاداً».

تأتي تعليقات برايوت، في ظل تزايد الغضب من جانب الأحزاب السياسية والمعارضة، بشأن استغلال المجلس العسكري بصورة غير عادلة لموقعه في السلطة، للحصول على تأييد في الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في فبراير 2019، في حين لايزال لم يتم السماح لأحزاب أخرى بالمشاركة في الانتخابات. وكتب شخص يدعى كرايسورن شواكرام، على صفحة برايوت في «فيس بوك»: «أنت عبء على البلاد، أنت تؤدي لتراجع البلاد، إذا كنت لن تستقيل، فعلى الأقل اجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة». يشار إلى أن شعبية المجلس العسكري تشهد تراجعاً، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب إرجاء الانتخابات أكثر من مرة، بالإضافة إلى مزاعم الفساد.