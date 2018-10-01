ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 832 قتيلاً

المصدر: بالو (إندونيسيا) - رويترز

ارتفع أمس، عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) في إندونيسيا، بعد أن تأكد مقتل 832 شخصاً وتخشى السلطات أن يرتفع العدد أكثر، فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق نائية انقطعت عنها الاتصالات والمساعدات. وأفادت أنباء بأن العشرات لايزالون تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة بالو، التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار بعد زلزال يوم الجمعة الذي بلغت قوته 7.5 درجات. وانتشل عمال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض فندق روا روا حيث يعتقد أن هناك ما يصل إلى 60 شخصاً محاصراً.

وتتأهب السلطات لما هو أسوأ لأن عدد القتلى إلى الآن من بالو وحدها، بينما تأتي تقارير ببطء من دونغالا وهي منطقة يقطنها 300 ألف شخص وتقع إلى الشمال من بالو، وهي أقرب إلى مركز الزلزال وكذلك من منطقتين أخريين.

وقال نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا، إن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف. وزار الرئيس جوكو ويدودو بالو موقع مجمع سكني انهار تماماً جراء الزلزال.

وقال «أعلم أن هناك مشكلات كثيرة ينبغي حلها خلال وقت قصير بما في ذلك الاتصالات».

وأضاف أنه سيتم إعادة بناء ما دمره الزلزال الذي استمرت هزاته الارتدادية على مدى يومين.