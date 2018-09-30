أمين عام الأمم المتحدة يستقبل عبدالله بن زايد ويشيد بدور الإمارات الإنساني

المصدر: نيويورك - وام

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في مكتبه بنيويورك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، حيث أشاد بدور الإمارات المهم في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة، بحث المواقف المشتركة إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك اليمن وليبيا وسورية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، وأيضاً بدورها في تعزيز بناء الثقة بين دولتي إريتريا وإثيوبيا.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني، وبما ينسجم مع توجيهات قيادة الدولة.

كما استقبلت رئيسة الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا جارسيس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المنظمة الدولية، والتي تحظى باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال اللقاء استعراض مواقف الجانبين إزاء عدد من القضايا، والجهود المبذولة للتصدي لأبرز التحديات العالمية الراهنة، خصوصاً المتصلة منها ببنود جدول أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تعزيز أوجه العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين الجانبين.

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد عدداً من نظرائه لدى الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد شملت لقاءات سموه مقابلة كل من وزير خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا، ووزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، ووزير خارجية إستونيا سفين ميكسر، ووزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليشكانو، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، ووزير خارجية بلجيكا ديدييه رايندرز.

وجرى خلال هذه اللقاءات بحث أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، على جميع الصعد الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية والسياحية.

وتبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد مع نظرائه وجهات النظر، وتنسيق المواقف السياسية حول مستجدات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها المعروضة على جداول أعمال الأمم المتحدة.

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير خارجية إيرلندا، بالتوقيع على اتفاقية بين دولة الإمارات وإيرلندا، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما.

كما قام سموه ووزير خارجية إستونيا بالتوقيع، أيضاً، على اتفاقية بين دولة الإمارات وإستونيا، بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفي ما وراءهما.