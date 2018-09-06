4 من معاوني ترامب يتبرأون من مقال بدون توقيع يهاجم الرئيس

المصدر: المصدر: واشنطن - رويترز

قال أربعة من كبار مسؤولي البيت الأبيض، بينهم مايك بنس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنهم لم يكتبوا مقالا للرأي بدون توقيع في صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن "مقاومة هادئة" داخل الإدارة الأميركية.

ووسط تكهنات واسعة النطاق بشأن كاتب المقال، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كان مديرا للمخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، إنه لم يكتب المقال وانتقد قيام الصحيفة بنشره.

وأضاف بومبيو للصحافيين خلال رحلة للهند "ليس مقالي"، قائلا إنه ما كان يجب لنيويورك تايمز أن "تنشره".

وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) أن الوزير جيم ماتيس لم يكتبه أيضا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة دانا وايت "ليس مقاله".

ونشرت نيويورك تايمز المقال أمس قائلة إن كاتبه مسؤول كبير في إدارة ترامب. وأفاد قسم الرأي في الصحيفة أنه اتخذ هذه الخطوة النادرة بنشر مقال لا يحمل توقيع كاتبه لأن الكشف عن اسمه من شأنه أن يفقده وظيفته.

وانتقد المقال أسلوب ترامب في القيادة ووصفه بأنه "مندفع وينزع إلى الخصومة وتافه ويفتقر للكفاءة"، وقال إن بعض كبار المسؤولين في إدارته يعملون من الداخل لإحباط جوانب من جدول أعماله لحماية البلاد من أسوأ اندفاعاته.

وأثار المقال غليان وعاصفة من التخمين في واشنطن عما إذا كان كاتب المقال يعمل في البيت الأبيض أو في إحدى الوكالات الأميركية.

وانتقد متحدث باسم بنس الصحيفة وقال إن نائب الرئيس لا يكتب مقالات مجهولة.

وأضاف غارود إيجن على تويتر "نائب الرئيس يضع اسمه على مقالات الرأي. على نيويورك تايمز أن تخجل وكذلك الشخص الذي كتب مقال الرأي الكاذب وغير المنطقي والجبان. مكتبنا يسمو على مثل أعمال الهواة تلك".

وقال مدير وكالة المخابرات الوطنية دان كوتس في بيان "التكهن بأنني أو نائبي الأول كتب مقال الرأي في نيويورك تايمز كاذبة بشكل واضح. لم نكتبه".

ورد ترامب على المقال أمس بوصف الكاتب المجهول بأنه "جبان"، مشيرا إلى أن ذلك ينطوي على خيانة وقال إن على نيويورك تايمز أن تحدد الشخص للحكومة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وكتب ترامب على "تويتر" قائلا صباح اليوم "الدولة العميقة واليسار ووسيلتهم ..وسائل الإعلام الكاذبة، سيجن جنونهم ولا يعرفون ماذا يفعلون".

وكان كتب على "تويتر" في وقت سابق قائلا "أنا أجفف المستنقع والمستنقع يحاول المقاومة. لا تقلقوا، سننتصر!".

وطالبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الكاتب بالاستقالة.

وغذى المقال اتهامات منتقدين لترامب بأنه غير ممسك بزمام الحكم وغير مؤهل للرئاسة.