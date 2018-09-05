انتخاب عارف علوي رئيساً لباكستان

المصدر: إسلام أباد - وام

أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية في باكستان التي أشرفت عليها لجنة الانتخابات عن فوز مرشح حزب الإنصاف الدكتور عارف الرحمن علوي لمنصب رئيس الجمهورية ليصبح الرئيس الثالث عشر لباكستان.

وجرت الانتخابات في المجالس النيابية الست البرلمان الاتحادي ومجلس الشيوخ وبرلمانات الأقاليم الأربعة عبر الاقتراع السري الذي استمر حتى عصر أمس.

وحصل علوي على أصوات 354 ناخبا من مجموع الناخبين في المجالس النيابية بينما حصل منافسه الأول فضل الرحمن مرشح الأحزاب الدينية المتحدة على أصوات 185 ناخبا من المجموع الكلي وحصل منافسه الثاني مرشح حزب الشعب الباكستاني اعتزاز أحسن على أصوات 124 ناخبا.

وقال علوي في خطابه الأول انه رئيس لباكستان كافة بغض النظر عن ترشيحه من قبل حزب الإنصاف وسيوجه اهتمامه إلى الحد من الفقر بتوفير المأكل والملبس والمأوى للفئات الفقيرة.

وقال وزير الإعلام فؤاد تشودري للصحافيين عقب اختتام الانتخابات أن انتخاب عارف علوي رئيسا للجمهورية سيعزز من العملية الديمقراطية في البلاد مشيرا بان المعارضة قامت بدورها كما يجب في البرلمان.

وفقا للجنة الانتخابات سيتم الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات اليوم وسيؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية في 9 سبتمبر الحالي وستكون فترة ولايته 5 سنوات.