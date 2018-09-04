قيادة القوات المشتركة للتحالف ترفض ما ورد في تقرير الخبراء المعنيين في اليمن

المصدر: الرياض - وام

أكد المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف ما ورد في التقرير الذي صدر من الخبراء المعنيين في اليمن لاحتوائه على كثير من المغالطات وكذلك المعلومات غير الصحيحة .. مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة أصدرت بيانا في هذا الجانب وستكون هناك مراجعة قانونية من خلال الإدارة القانونية في التحالف وسيتم الرد من خلال القنوات الرسمية.

وأوضح المالكي - خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالقوات المشتركة للتحالف الذي عقد الليلة الماضية في مقر نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض - أن القوات المشتركة للتحالف ترحب بموقف الحكومة اليمنية في هذا الجانب .. مبينا أن وزير الخارجية اليمني أكد أن ما ورد في التقرير يحتوي على كثير من المغالطات والمعلومات غير الصحيحة وكذلك الاستنتاجات التي بنية على الفرضيات.

وقال إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أعلن النتائج الخاصة بادعاء حادثة صعدة وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تعبر عن أسفها وتعاطفها وتقدم التعازي لأهالي الضحايا في هذا الحادث .. متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقبل بالتحقيقات التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث التي نصت على مشروعية الهدف العسكري المشروع إضافة إلى الإجراءات التي سيتم العمل بها.

وبشأن الجانب الإنساني .. أوضح العقيد تركي المالكي أن المنافذ الإغاثية لليمن تعمل بطاقتها الاستيعابية كافة وأن عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغت 30 ألفا و 168 تصريحا .. مشيدا بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعمه لأبناء الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية التي تعد ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وبخصوص الانتهاكات الحوثية .. بين المالكي أن المليشيا الحوثية التابعة لإيران تستخدم مدرسة في محافظة تعز في نقل بعض العربات التي تحمل الأسلحة إلى داخل المدرسة لتفادي الاستهداف من قوات التحالف.

وذكر أن القيادة الأميركية الوسطى أعلنت إيقاف إحدى الشحنات غير المشروعة في خليج عدن وصادرت أكثر من ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة حيث تحاول المليشيا الحوثية تهريبها إلى الداخل اليمني.

وعن العمليات العسكرية .. أشار المالكي إلى أن قوات الجيش اليمني بدعم التحالف تواصل التقدم على المحاور كافة وتقوم بعمليات التطهير في صعدة وتضييق الخناق عليها كما قامت بتحرير مديرية فرع وإعادة السكان إليها .. مفيدا بأن الجيش سيطر على الطريق الدولي ما بين المزرب وحرض وقطع الإمداد الحوثي ما بين محافظتي حجة وصعدة على الطريق الدولي كما سيطر خلال الفترة الماضية على أهم الهيئات التنظيمية الحاكمة كسلسلة جبال أبنار الاستراتيجية لتأمين المديريات الرئيسة لعدد من المحافظات.

وبين العقيد تركي المالكي أن قوات الجيش الوطني ما زالت في الحديدة تطوق قرية الدريهي من الشمال والشرق والغرب كما جرى استهداف مدفع عيار 55 في محافظة حجة ومهاجمة عربة عسكرية للمليشيا الحوثية في محافظة عمران وتدمير مدفع في محافظة الحديدة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم قيادة القوات المشتركة للتحالف إلى أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية 185 صاروخا كما وصل عدد المقذوفات إلى 66 ألفا و581 مقذوفا .. فيما بلغ إجمالي خسائر المليشيا الحوثية التابعة لإيران من مواقع وأسلحة ومعدات 303 بينما وصل عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية التابعة لإيران إلى 748 قتيلا.