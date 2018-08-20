إغلاق القنصلية الأميركية في حيفا بعد 150 عاماً من بدء عملها

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

قررت واشنطن إغلاق قنصليتها في حيفا بعد 150 عاماً من بدء عملها في المدينة، منذ أيام الحكم العثماني.

وقالت مصادر إسرائيلية إن مقر القنصلية الأميركية في حيفا سيغلق بعد أسبوعين، بقرار صادر من السفارة في القدس المحتلة، بعد أن عملت منذ أيام الحكم العثماني.

وأكد القنصل الأميركي في حيفا أنهم لم يحصلوا على تفسيرات للقرار، فيما علقت السفارة الأميركية على القرار بالقول إن تعليق خدمات القنصلية في حيفا يرجع لأسباب إدارية.

وقدمت القنصلية الخدمات لـ100 ألف أميركي يعيشون في مدينة حيفا والشمال، وشملت الخدمات المقدمة إصدار جوازات السفر، وشهادات الميلاد والوفاة، وكتب العدل لمن كان عليهم تقديم وثائق أمام المحاكم الأميركية.