مواكب ضيوف الرحمن من حجاج الدولة يتوجهون " غداً " إلى عرفات لأداء الركن الأعظم

المصدر: مشعر منى - وام ‏

تتوجه مواكب ضيوف الرحمن من حجاج دولة الإمارات مع بزوغ فجر الغد " الإثنين " التاسع من ذي الحجة لأداء الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف على مشعر عرفات .

‏واستعدت مخيمات دولة الإمارات في مشعر عرفات لاستقبال الحجاج عبر الخدمات التي حرصت البعثة الرسمية بمختلف لجانها على توفيرها تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة للبعثة الرسمية في توفير كل سبل الراحة التي تضمن أداءهم المناسك بيسر وسلام مع أجواء السكينة والطمأنينة.

‏وتم خلال الأيام الماضية التأكيد على خطة التفويج المعتمدة لتصعيد الحجاج إلى عرفة بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث حرصت اللجان على عقد الاجتماعات مع أصحاب الحملات لتوضيح الخطة بما يضمن أداء الحاج للركن الأعظم ضمن الخطط المعتمدة.

‏وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس البعثة الرسمية للدولة الدكتور محمد مطر الكعبي، إن حجاج دولة الإمارات سيتوجهون فجر الغد إلى عرفات .. داعيا العلي القدير أن يحفظ الوطن وقيادتنا الرشيدة ويبارك لها وأن يديم على وطننا الغالى نعمة الاستقرار وأن تتواصل مسيرة الازدهار المباركة تحت رعاية قيادتنا الرشيدة حفظها الله.

‏وأشار إلى أن نسبة جاهزية جميع اللجان قد بلغت 100 لهذا اليوم العظيم الذي تجتمع فيه ملايين الحجيج من كافة أنحاء العالم وهو يوم مشهود نسأل الله تعالى فيه القبول.. منوها إلى أنه روعي في مخيمات عرفات أن تكون قريبة من قطار المشاعر ما يعزز من الخدمات المقدمة لأداء الفريضة إسعادا لضيوف الرحمن الدولة .

ولفت إلى أن اللجنة الطبية ستقوم بتوفير كافة المستلزمات الطبية للحجاج وتقارير المتابعة للحالات التي ترد إليها إضافة إلى عمل أطباء الحملات في متابعة الحجاج كل في حملته .. كما ستقوم لجنة الوعظ بتكثيف جهودها التي تعرف الحجاج بأداء المناسك وفقا للأحكام الشرعية .

‏وأشاد الكعبي بالمتابعة الحثيثة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بمختلف الجهات المعنية والتي تتعاون فيما بينها بهدف خدمة ضيوف الرحمن .. مؤكدا أن مستوى الخدمات الذي تقدمه المملكة يعد دليلا واقعيا وملموسا على النجاح المبهر للعمل المتواصل الذي تبذله السعودية لخدمة الحجاج.