وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

المصدر: عواصم - وكالات

توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن عمر يناهز 80 عاماً، بعد فترة قصيرة من إصابته بالمرض، بحسب ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمه أمس.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في وفاة كوفي عنان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تعزية مماثلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السويسرية، توفي عنان بمستشفى في الكانتون الناطق بالألمانية في سويسرا. وكوفي عنان غانيّ وكان يقيم في سويسرا. وأعلنت غانا الحداد لأسبوع على وفاته. ويعد أول أمين عام للمنظمة الدولية من إفريقيا. وعمل عنان في السلك الدبلوماسي وأسهمت شخصيته اللافتة في تعزيز حضور الأمم المتحدة على الساحة الدولية، خلال ولايتيه من 1997 إلى 2006. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن حزن عميق لنبأ وفاة عنان الذي حيّا فيه «قوة تعمل من أجل الخير».

وقال إن عنان «كان بأوجه مختلفة يجسد الأمم المتحدة»، مؤكداً أنه «خرج من الصفوف لقيادة المنظمة إلى الألفية الجديدة باعتزاز وتصميم لا مثيل لهما»، وتابع «ككثيرين، أفتخر بأن أدعو كوفي عنان صديقاً ومعلماً».