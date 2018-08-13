«فتح»: بعد قانون القومية نطالب بالتوقف عن وصف إسرائيل بالديمقراطية

دعت حركة «فتح» في بيان، أمس، الصحافة العالمية والحكومات كافة في العالم، والمعاهد ودور البحث العلمي، خصوصاً الجامعات والدوريات العلمية، إلى التوقف عن وصفه إسرائيل بـ«دولة الديمقراطية»، في ظل قانون القومية العنصري، الذي استنّه «الكنيست» الإسرائيلي أخيراً.

وقال المتحدث الرسمي لحركة فتح في أوروبا، جمال نزال: «في ضوء التظاهرة السلمية التي نفذتها جماهير شعبنا العربي الفلسطيني في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، ندعو العالم إلى الاستماع لرسالة الاحتجاج المحققة التي أرسلها شعبنا في الداخل، للاحتجاج على تجريده من حقوقه بشكل صارخ على يد حكومة متطرفة تسعى للإقصاء، منطلقة من أيديولوجية عنصرية منغلقة ومناهضة للتسامح وروح العصر. وحذرت «فتح» مما سمته تعامي البعض عن الشخصية الفاشية، الآخذة في الاستشراء والتغلغل في فكر وممارسات الحكومات الإسرائيلية، التي حذرت منها شخصيات وقوى إسرائيلية متنورة.

القدس المحتلة - وكالات