إدانة عربية حقوقية للتدخل الكندي في الشأن السعودي

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، أمس، رفضها لما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني، مشددة على أن ذلك بعيد عن المهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال رئيس اللجنة، أمجد شموط، إن حكومات بعض الدول الغربية والأوروبية اعتادت التدخل في شؤون الغير، خصوصاً في المنطقة العربية تحت مظلة حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد على ضرورة عدم تعارض موضوع حقوق الإنسان مع السيادة الوطنية للدول، مبيناً أنه «إذا كان هناك انتقادات، فيجب ألا تكون من خلال تدخل دول في الشؤون الداخلية لدول أخرى».

وأكد أن السعودية تعمل على المشاركة مع جميع الآليات الخاصة بالحماية الدولية لحقوق الإنسان، منها التقرير الدولي الشامل الذي يقدم في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.

وأوضح أن المملكة مصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وملتزمة بتقديم تقريرها حول حقوق الإنسان بموجب الميثاق.