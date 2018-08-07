بالصور.. كاليفورنيا تكافح أكبر حريق في تاريخها

المصدر: واشنطن-د ب أ

أعلن مسؤولون أن اثنين من حرائق الغابات في كاليفورنيا اندمجا ، ما أسفر عن تكون أكبر حريق في تاريخ الولاية الأمريكية .

واتسع ما يعرف باسم حريق مجمع مندوسينو في شمال الولاية لتصل مساحته إلى 8ر283 فدان (1149 كيلومتر مربع) ، حسبما ذكرت هيئة "كالفاير" المعنية بالإطفاء في الولاية.

وزاد حجم الحريق عن حريق توماس في جنوب كاليفورنيا عام 2017 ، والذي سجل الرقم القياسي السابق ،وهو 282 ألف فدان.

ووفقا لـ"كالفاير" ، تمت السيطرة بنسبة 30% على حريق مجمع مندوسينو .

وتسببت درجات الحرارة العالية والظروف الجافة والرياح القوية في اندماج كل من "حريق المزرعة" و"حريق النهر" اللذان يكونان حريق مجمع مندوسينو.

ويكافح الآلاف من رجال الإطفاء في الوقت الحالي العديد من حرائق الغابات في أنحاء الولاية وفي ولاية واشنطن شمالا.

وفي غضون ذلك ، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على تويتر لإلقاء اللوم على قوانين كاليفورنيا بالنسبة لتفاقم حرائق الغابات.

وكتب ترامب :"تتسبب القوانين البيئية السيئة التي لا تسمح باستخدام كميات هائلة من المياه المتاحة بسهولة في تفاقم حرائق الغابات في كاليفورنيا وجعلها أسوأ بكثير".

ودحض نائب رئيس "كالفاير" ،سكوت ماكلين، ما كتبه الرئيس الأمريكي ، وقال لمجلة تايم :"لدينا الكثير من الماء لمكافحة هذه الحرائق".

وأضاف "مناخنا المتغير يقود إلى حرائق أكثر شدة وتدميرا نراها هذا العام ورأيناها العام الماضي".