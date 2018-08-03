قرقاش: قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من الحج يعبّرعن غياب للرؤية الواعية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن "قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم".

وأضاف في تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر": "حين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئي والشاذ، خارج عن الإجماع و الدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها".