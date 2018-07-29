عودة 1200 لاجئ سوري من لبنان

المصدر: بيروت - رويترز

عاد مئات اللاجئين السوريين إلى الوطن قادمين من لبنان، أمس، في قافلة حافلات بموجب ترتيب بين حكومتَي البلدين، في إطار سعي بيروت لتسريع عودة سكان المناطق التي انتهى القتال فيها.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن نحو 1200 لاجئ عبروا الحدود عائدين من لبنان، قبل العودة إلى ديارهم.

وذكرت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لميليشيات «حزب الله»، نقلاً عن المدير العام للأمن العام، اللواء إبراهيم عباس، قوله: «الفترة المقبلة ستشهد عودة مئات آلاف النازحين من لبنان إلى ديارهم».

وعرض التلفزيون الرسمي السوري وقناة «الجديد» الخاصة في لبنان، لقطات مصورة لحافلات مليئة باللاجئين عند نقطة المرور الحدودية.

وهذه هي أحدث مجموعة من اللاجئين العائدين بموجب ترتيب بين البلدين.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل أكثر من ربع عدد سكانه، وقال سياسيون لبنانيون كبار إن الكثير منهم يتعين أن يعود إلى وطنه مع استعادة الرئيس، بشار الأسد، سيطرته على معظم أنحاء البلاد.

وفي الأسبوع الحالي، سافر مسؤول روسي كبير إلى بيروت لمناقشة خطة العودة الجماعية للاجئين. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 1.7 مليون لاجئ ينبغي أن يتمكنوا من العودة إلى سورية في المستقبل القريب.