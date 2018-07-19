بالفيديو.. تمزيق قانون «يهودية إسرائيل»..ورميه بوجه نتنياهو

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

مزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، ما يسمى «قانون القومية»، الذي أقره البرلمان بالقراءة الثالثة، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة.

وما أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، عن المصادقة على القانون بأغلبية 62 عضوا مقابل معارضة 55 عضوا، حتى قام نواب القائمة المشتركة بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة.

بعدها طلب رئيس الكنيست من أفراد الأمن، إخراج النواب العرب، الذين يشكلون تحالفا من 4 أحزاب داخل الكنيست، بإخراجهم من القاعة، وشوهد أحد رجال الأمن وهو يسحب النائب جمال زحالقة من مقعده ويدفعه خارج القاعة.

وينص القانون على أن «إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط»، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، ويكرس الفصل العنصري.

وينزع القانون عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية ويجعلها لغة «لها مكانة خاصة»، في حين يمنح اللغة العبرية المكانة الأولى في المؤسسات الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إثر المصادقة على القانون، إنه «بعد 122 عاما من نشر هرتسل لرؤيته، تحدد في القانون مبدأ أساس وجودنا، وهو أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي».

وأبدى 55 نائبا معارضتهم لهذا القانون، حيث قال رئيس المعارضة المنتهية ولايته، يتسحاك هرتسوغ، إن «التاريخ سيحكم بشأن السؤال هل سيضر القانون إسرائيل أم سيضيف لها»، مشيرا إلى أنه «يأمل ألا يكون التوازن الحساس بين اليهودية والديمقراطية قد تضرر».