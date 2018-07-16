قرقاش: فضيحة الحسابات الوهمية درس للاعتبار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إلى أن ما يجب أن ننتبه له من ملف الحسابات الوهمية المتضخمة هو وهم الاعتماد على إستراتيجية إعلامية زائفة لإنهاء الأزمة، حيث عقد التضخيم الكاذب والحركة المستمرة دون تقدم مأزق المرتبك ولَم تعالجه.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأضاف: "مسألة حفظ ماء الوجه يجب تجاوزها لأن المستشارين لم يحسنوا إدارة هذا الجانب، وفضيحة الحسابات الوهمية درس للإعتبار، المهم أن تكون المقاربة القادمة أكثر عملية وتسعى إلى تفكيك أزمة المرتبك وحلّها بعيدا عن المرتزقة وأوهام متضخمة بدت حقيقتها".

وختم قرقاش سياق تغريداته بالقول: "لعلها لحظة الإعتماد على مواطني قطر وحكمتهم ورغبتهم بتجاوز سياسات لم يستشاروا فيها، بعيدا عن سياسة شراء الدعم والإعتماد المفرط على التضخيم الإعلامي وتوظيف الشركات القانونية والعلاقات العامة. لعلها لحظة الثقة بدل مسلسل الإرتباك".