محمد بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان علاقات البلدين والقضايا الإقليمية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو.

وبحث سموه والوزير بومبيو، خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي، وحرص البلدين على تعميقها، والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بجهودهما في مواجهة التطرف والإرهاب وتنظيماته، إضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في المنطقة.

واستعرض الجانبان تطورات الأحداث والمستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية الأميركي: «كل الشكر لمحمد بن زايد وعبدالله بن زايد على الجهود المبذولة بهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية المشتركة مع الولايات المتحدة، والالتزام الكامل بمكافحة النشاط الإيراني الخبيث في المنطقة».

وأشاد باللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «مقابلة مميزة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اتفاق وتوافق حول الملفات المطروحة كافة، شراكة تاريخية تتعمق».

حضر اللقاء سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك، وسفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية يوسف مانع العتيبة، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.