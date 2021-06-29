ندوة في جنيف عن جرائم الحوثي بحق النساء

المصدر: جنيف ■ سبأنت

عقدت، أمس، في جنيف، ندوة عن أوضاع المرأة اليمنية في ظل الانقلاب، نظمها تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن.

واستعرضت رئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن، الدكتورة وسام باسندوة، انتهاكات وجرائم الحوثي الانقلابية تجاه المرأة.

فيما أشارت رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، نورا الجروي، إلى أن جرائم الحوثي تجاوزت كل القوانين الدولية التي تؤكد على حماية النساء في النزاع والحرب، وذكرت أن تقرير النساء في سجون الحوثي، رصد 1181 معتقلة، داعية المجتمع الدولي لتصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية لارتكابها جرائم حرب ضد النساء، وطالبت بفتح تحقيق دولي ضد أسماء وقيادات متهمة بتعذيب النساء، وتوفير برنامج حماية للناجيات من سجون الحوثي. إلى ذلك، أكدت المحامية والمختصة في شؤون الأمن القومي، إيرينا تسوكرمان، استمرار انتهاكات الحوثيين لحقوق النساء في اليمن، وقالت: «إن أيديولوجية الحوثيين ليست جديدة، فهي متجذرة في الممارسات القديمة».

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