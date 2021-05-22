الجيش اليمني يطهر 5 مواقع في «كسارة» مأرب

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

استكملت قوات الجيش اليمني والقبائل تطهير مواقع عدة في جبهة الكسارة، وكسرت هجوماً لميليشيات الحوثي في المشجح غرب مأرب، فيما تمكنت من استعادة منطقة «البداح» في حجة.

وفي التفاصيل، توسعت المواجهات والمعارك بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، لتشمل جبهات غرب مأرب، وشرق الجوف، وملاجم البيضاء وعبس حجة، تكبد خلالها الحوثيون عشرات القتلى والجرحى والأسرى، فيما دمرت مقاتلات التحالف أرتالاً من الآليات القتالية والمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.

ففي مأرب، استكملت قوات الجيش والقبائل تطهير مناطق «محيط الطلعة الحمراء، والدشوش وشمال وادي نخلا ومنطقة القاعد» في جبهة الكسارة، وواصلت التقدم نحو أطراف «ملبودة» باتجاه منطقة المشجح ووادي هيلان. وذكرت مصادر ميدانية استمرار التقدم في المناطق الواقعة بين الكسارة والمشجح بعد كسر هجمات حوثية في تلك المناطق، وتطهيرها من الخلايا النائمة، حيث تكبدت الميليشيات عشرات القتلى بينهم القيادي الحوثي «عمار صالح عبدالوهاب مداعس»، فضلاً عن إصابة العشرات وأسر آخرين.

وفي المشجح، صدت القوات والقبائل هجوماً لميليشيات الحوثي على منطقة المشجح غرب المحافظة، وكبدتها 16 قتيلاً وعشرات الجرحى، ودمرت آليات قتالية تم الدفع بها أخيراً إلى المنطقة بهدف اختراقها والتقدم نحو مدينة مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، تمكن مدفعية الجيش والقبائل، من دك مواقع وتحصينات للميليشيات على امتداد الجبهة ذاتها، وكبّدتها خسائر في المعدات والأرواح، مؤكدة مشاركة مقاتلات التحالف العربي بفعالية حيث استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية منها تدمير مدرعة وثلاث عربات قتالية ومصرع جميع من على متنها.

وفي جبهات المحور الشمالي الغربي لمأرب، شهدت معارك شرسة بين الطرفين في جبهات المخدرة، امتدت إلى مديريتي مدغل ورغوان، تزامنت مع شن مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المركزة على تعزيزات وتجمعات للميليشيات، مخلفة عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير وإحراق آليات قتالية عدة.

وكانت الميليشيات دفعت بتعزيزات من وادي حريب باتجاه الجدعان، وأخرى من نهم باتجاه الكسارة، وباتجاه صرواح مأرب من جهة خولان، تم استهدافها من قبل مقاتلات التحالف، أثناء وصولها «طلعة مائة بالجدعان».

وفي البيضاء، أكد رئيس المركز الإعلامي للمقاومة المحلية مصطفى البيضاني، دك مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في مديريات «القريشية والسوادية والملاجم» في عملية هجومية نوعية أدت إلى تدمير آليات ومخازن أسلحة وخلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وفي حجة، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من استعادة منطقة «البداح» الواقعة بين ثلاث مديريات هي «عبس وحيران وأسلم» بعد ساعات من سيطرة الميليشيات عليها، وفقاً لمصدر ميداني.

وفي الحديدة، استهدفت الميليشيات الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب المحافظة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة ما تسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط السكان المدنيين، وألحق أضراراً كبيرة بالمزارع.

• 16 قتيلاً وعشرات الجرحى من الحوثيين في هجوم أفشله الجيش.

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