سيناتور أميركي: توافق على أن الحوثيين منظمة إرهابية

المصدر: واشنطن ■ وكالات

قال السيناتور الجمهوري توم كوتون، إن قرار إدارة الرئيس جو بايدن، فرض عقوبات على قادة الميليشيات الحوثية المسؤولين عن الهجوم على محافظة مأرب اليمنية، هو بمثابة تراجع عن قرارها السابق بإزالة الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، مضيفاً أن هناك توافقاً الآن على أن الحوثيين جماعة إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في اليمن.

وقال عبر حسابه في موقع «تويتر»: «تتراجع إدارة بايدن عن قرارها السابق، وتوافق الآن على أن الإرهابيين يهددون السلام والأمن في اليمن».

كما أعلن السيناتور الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش، ترحيبه بمعاقبة القادة الحوثيين المسؤولين عن الهجوم على مأرب ووضعهم على قوائم الإرهاب، متهماً الجماعة المدعومة من إيران بإطالة أمد الصراع في اليمن.

وقال في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «أرحب بتصنيف القادة العسكريين في ميليشيات الحوثي والمشرفين على العمليات العسكرية الحوثية في مأرب ومعاقبتهم». وأضاف: «العمليات العسكرية الحوثية تعرض حياة اليمنيين للخطر وتهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة. يجب على الحوثيين وقف العنف والانخراط في محادثات السلام».

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