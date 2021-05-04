إعلان «تريم حضرموت» مدينة منكوبة

المصدر: حضرموت ■ الإمارات اليوم

أعلنت السلطات المحلية في وادي حضرموت مدينة تريم مدينة منكوبة، جراء السيول التي ضربتها أخيراً، فيما أكدت مصادر محلية في المدينة استمرار عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل التي تهدمت في المدينة.

وذكرت المصادر أن مروحيات عسكرية شاركت في عمليات الإنقاذ، فيما شكلت السلطة المحلية بمديريات الوادي «غرفة طوارئ»، وأعلنت تريم مدينة منكوبة، بعد وفاة أربعة وإصابة اثنين من سكانها، فيما لايزال البحث جارياً عن مفقودين بين ركام المنازل المهدمة جراء سيول الأمطار.

وكانت أمطار غزيرة شهدتها مدن وادي حضرموت خلال اليومين الماضيين، نتيجة المنخفض الجوي الذي تعيشه معظم مناطق اليمن، أدت إلى تدفق سيول جارفة نحو مدينة تريم التاريخية، ما تسبب في انهيار منازل بمنطقة عيديد، وجرف حقول زراعية، ما دفع السلطات المحلية لدعوة الجهات والمؤسسات لتحريك معداتها للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

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