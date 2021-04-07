«مسام» ينتزع 2277 لغماً زرعتها الميليشيات

المصدر: الرياض - واس

‬تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال خمسة أسابيع منذ مطلع شهر مارس 2021، من انتزاع 2277 لغماً في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 230592 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوّعت الألغام المنزوعة خلال هذا الأسبوع بين 176 لغماً مضاداً للأفراد، و606 ألغام مضادة للدبابات، و1495 ذخيرة غير متفجرة.

في سياق آخر، نفّذ الكادر الطبي لعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن العديد من الأنشطة الطبية الميدانية، ضمن مشروع الرعاية الصحية المنزلية.

وشملت الأنشطة زيارات ميدانية للمرضى من كبار السن، وأصحاب الهمم، وذوي الأمراض المزمنة، عن طريق سحب عينات من الدم، وعمل تحاليل طبية، وأخذ العينات لمختبر التحاليل الطبية في عيادات المركز في مخيم الزعتري، حيث يتم متابعتهم بشكل دوري، وتقديم العلاج المناسب لهم.

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