الجيش اليمني والمقاومة يحرران مناطق عدة في الجبهة الشرقية لتعز

المصدر: صنعاء ■ الإمارات اليوم

حرّرت قوات الجيش اليمني والمقاومة مناطق عدة في الجبهة الشرقية لتعز، وأفشلت القوات، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، أكبر هجوم لميليشيات الحوثي على جبهة الكسارة غرب مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة، مع استمرار المعارك في جبهة المشجح وهيلان والجدعان في محيط صنعاء، وأفشلت القوات المشتركة مخططاً حوثياً في مدينة الحديدة.

وتفصيلاً، أفشلت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودتين بالقوات المشتركة والتحالف العربي، أكبر هجوم لميليشيات الحوثي باتجاه الكسارة، غرب محافظة مأرب، وفقاً لمصادر ميدانية، مؤكدة اشتراك مقاتلات التحالف في صد الهجوم الذي وصف بالأعنف والأكبر الذي تشنه الميليشيات على الكسارة.

وأكدت المصادر كسر الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في صفوف عناصرهم وآلياتهم القتالية، حيث تم رصد عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، بينهم قيادات ميدانية بارزة، كما تم تدمير ثماني آليات قتالية، بينها عربات مدرعة.

وبحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني، فإن جثث قتلى الحوثي متناثرة في صحراء الكسارة، إلى جانب آلياته المحترقة التي دمرتها مقاتلات التحالف العربي.

وشهدت جبهات هيلان والمشجح والكسارة، معارك عنيفة بعد أن دفعت الميليشيات بأكثر من 5000 من عناصرها إلى تلك الجبهات، خلال اليومين الماضيين، في إطار محاولتها تحقيق تقدم ميداني، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

من جانبه، أكد رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، الفريق الركن صغير بن عزيز، نجاح استدراج الحوثيين إلى مواقع مفتوحة في الكسارة وهيلان، وإخراجهم من مخابئهم وجحورهم في جبل هيلان إلى منطقة أسفل الجبل، وتم تكبيدهم خسائر كبيرة.

وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل والقوات المشتركة من السيطرة على مناطق جديدة في المشجح بمديرية صرواح، بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف، التي استهدفت مواقع للحوثيين في المنطقة.

وفي صنعاء، تواصلت المعارك في جبهات محزم ماس والجدعان ومفرق نهم الجوف، تكبّدت خلالها الميليشيات العديد من القتلى والجرحى، وتم استهداف تحركات حوثية في الفرضة.

وفي صنعاء تم تشييع العديد من قتلى الحوثيين، الذين سقطوا في مأرب والجوف وحجة، بينهم قيادات ميدانية.

وفي صعدة، استهدفت مقاتلات التحالف منصة إطلاق صواريخ باليستية في محيط مركز مديرية كتاف، ودمرتها مع مخزن أسلحة وصواريخ، كما استهدفت آليات حوثية بينها راجمات صواريخ كاتيوشا ومخزن أسلحة في منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة.

وفي حجة، أكدت مصادر ميدانية استكمال تأمين المناطق المحررة في مديرية عبس، وأطراف مديريتَي مستبأ وأسلم، وتمكنت قوات الشرعية من تمشيط تلك المناطق والقضاء على 19 حوثياً وأسر 23 آخرين.

وفي الحديدة، شهدت منطقة «الكيلو 16» عملية عسكرية نوعية للقوات المشتركة، تمكنت خلالها من إفشال مخطط لعناصر الحوثي، بإنشاء غرفة عمليات ومواقع مستحدثة، ونشر آليات قتالية وقناصة في المنطقة، بهدف تمرير أسلحة وصواريخ ومتفجرات نحو مناطق التماس في المدينة ومنها الميناء، وذكرت مصادر ميدانية في القوات المشتركة، أن القوات أفشلت المخطط الحوثي.

وصعّدت الميليشيات هجماتها باتجاه مناطق التماس في الدريهمي وحيس والتحيتا، ونفذت هجمات ومحاولات تسلل لاختراق الخطوط الأمامية للقوات المشتركة، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر نتيجة صمود القوات المرابطة في تلك المناطق، التي كبدت الحوثيين خسائر كبيرة.

وتمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين جنوب منطقة النجيبة شمال شرق المخاء، كانت تشكل كابوساً يؤرق حياة سكان المنطقة.

وفي لحج، جنوب اليمن، أفشلت القوات المشتركة والجنوبية محاولة تقدم للحوثيين شمال محافظة لحج، وكبدتهم خسائر كبيرة، وفقاً لمصدر ميداني، مشيراً إلى أن الهجوم تركز على منطقة «كرش»، ما دفع المشتركة والجنوبية إلى الرد على الهجوم بقصف مواقع حوثية في المنطقة وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وفي تعز، حررت قوات الجيش والمقاومة في تعز، أمس، مناطق عدة في الجبهة الشرقية للمدينة، وأكد مصدر ميداني تحرير تبة العصيد، وقرية الكريفة، وقرية حفر، وقرية الفراوش، في جبهة الكريفة شرق جبل صبر.

وأشار المصدر إلى أن المواجهات مع ميليشيات الحوثي مازالت مستمرة في مناطق عدة شرق صبر، وجبهة الشقب، وغنمت القوات مدفع عيار 120 وكمية من الذخائر والأسلحة.

وقصفت قوات الجيش والمقاومة مواقع حوثية في المنطقة الشرقية للمدينة، طالت تبة السلال للمرة الأولى، ما أدى إلى تدمير آليات قتالية حوثية كانت تستهدف الأحياء السكنية في المدينة.

وشهدت مناطق القصر والتشريفات، ووادي صالة، والكريفات، مواجهات بين الجانبين لليوم الثاني على التوالي، أسفرت عن احتراق آليات حوثية، ومصرع وإصابة العديد من الحوثيين، فيما تقدمت القوات نحو تبة المقرمي وتبة الجشعة.

• مقاتلات التحالف تدمّر مخازن أسلحة وصواريخ تابعة للميليشيات في صعدة وحجة.

• قوات الشرعية تسيطر على مناطق جديدة في المشجح بمديرية صرواح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news