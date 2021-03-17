منظمة حقوقية تتهم الحوثيين بالتسبب في وفاة عشرات المهاجرين

المصدر: صنعاء - أ.ف.ب

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، أمس، ميليشيات الحوثي بإطلاق «مقذوفات مجهولة» على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء، خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم، ونشرت المنظمة روايات مروعة، نقلاً عن ناجين تحدثوا عن التعرض للضرب والشتم، ومشاهدة عشرات الجثث المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل اندلاع الحريق، عقاباً لهم على احتجاجهم.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منه، إنّ «عشرات المهاجرين قضوا احتراقاً في اليمن في السابع من مارس الجاري، بعدما أطلقت قوات الأمن التابعة للحوثيين مقذوفات مجهولة على مركز احتجاز للمهاجرين في صنعاء، ما تسبّب في حريق».

وأوضحت أنّ «حراس المركز ومسلحين آخرين نقلوا مجموعات من المهاجرين، معظمهم من إثيوبيا، إلى أحد المواقع، بعد رفضهم تناول الفطور، وحدوث مناوشات مع عناصر الأمن، وطلبوا منهم تلاوة صلواتهم الأخيرة، ثم صعد أحد أفراد القوة الأمنية إلى سطح الموقع المغلق، وأطلق مقذوفتين على الغرفة، وبعدها حدث الحريق»، حسبما نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن خمسة من المحتجزين الذين نجوا.

وأظهرت تسجيلات مصورة، حصلت عليها وكالة فرانس برس من أحد الناجين، عشرات الجثث المتفحمة، وقد تكدست فوق بعضها بعضاً، بينما كان أحد الأشخاص يردد «لا إله إلا الله» ويبكي. وسار بين الجثث ناجون يبحثون عن أحياء في الغرفة الضيقة ذات الجدران الخرسانية.

كذلك، أظهر تسجيل مصور، نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عناصر أمن يسيرون بين مجموعة من الناجين خارج الغرفة، فيما كانت النيران تلتهم الداخل، ويتصاعد دخان أسود كثيف.

وقال أحد المهاجرين للمنظمة: «كنت مذعوراً، وكأنّ الدخان شلّ ذهني. كان الناس يسعلون، وأحرقت النيران الفراش والبطانيات.. احترق الناس أحياء. اضطُررت إلى الدوس على جثثهم للهروب».

وتمت معالجة مئات المهاجرين في مستشفيات العاصمة وسط انتشار أمني مكثف، بينما فر آخرون إلى مناطق يمنية أخرى.

وقال الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم شاهدوا قوات الأمن الحوثية تعيد اعتقال مهاجرين ناجين.

من جانب آخر، قال التلفزيون الرسمي السعودي، أمس، نقلاً عن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إن التحالف قام بتسهيل عملية نقل 160 مهاجراً إفريقياً جواً من اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news