عملية عسكرية نوعية للتحالف ضد الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية

المصدر: عواصم ■ وكالات

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال عدد من الطائرات المفخخة، التي اعترضتها قوات التحالف. من جهته، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن.

وفي التفاصيل، أكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي على السعودية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

على صعيد متصل، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيات الحوثية في اليمن.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وشدد التحالف على أن «المدنيين والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر»، مضيفاً: «سنحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية».

وأوضح أن العملية النوعية التي أطلقها «تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

يأتي هذا إثر اعتراض وتدمير 10 طائرات بدون طيار مفخخة، جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، أمس. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير خمس مسيرات حوثية مفخخة، حاولت استهداف المدنيين، وبعدها بقليل تم اعتراض وتدمير ثلاث طائرات بدون طيار، كما أعلن عن تدمير طائرتين مسيرتين، ليرتفع العدد إلى 10 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقت تجاه السعودية.

وقال التحالف إن الواقع على الأرض، وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب، تفسر وتيرة التصعيد الإرهابية من قبل الميليشيات. وأضاف أن رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فُسر بطريقة عدائية من الميليشيات. وكان التحالف أكد، في وقت سابق، رصد إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة من قبل ميليشيات الحوثي، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأضاف التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

• تحالف دعم الشرعية: المدنيون والأعيان المدنية في السعودية خط أحمر.

• الإمارات: الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي.

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