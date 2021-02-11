الحوثي يرفض بحث مصير الصحافيين

المصدر: صنعاء - وكالات

رفضت ميليشيات الحوثي بحث مصير الصحافيين اليمنيين المحتجزين في معتقلاتها، وذلك ضمن محادثات تبادل الأسرى الجارية حالياً في عمّان.

وأكد عضو لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين في الحكومة اليمنية، ماجد فضايل، أن ميليشيات الحوثي ترفض إخراج الصحافيين المعتقلين في سجونها أو مبادلتهم، رغم الجهود التي يبذلها وفد الحكومة في المحادثات التي تجري برعاية الأمم المتحدة.

ودعا فضايل مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، للقيام بواجبه تجاه تعنت الميليشيات، مطالباً المنظمات الدولية والمجتمع الدولي بالضغط على ميليشيات الحوثي، للإفراج عن الصحافيين المعتقلين في سجونها ظلماً.

وجدّد عضو لجنة الأسرى والمعتقلين الحكومية، دعوته لصحافيي العالم في كل مكان للتضامن مع إخوانهم وزملائهم الصحافيين المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي.

ومازال أربعة صحافيين، محكوم عليهم بالإعدام من قبل ميليشيات الحوثي، معتقلين في سجون الميليشيات، وهم عبدالخالق أحمد عمران، وأكرم صالح الوليدي، وحارث صالح حميد، وتوفيق محمد المنصوري.

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