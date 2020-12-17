تدمير «مسيرة» حوثية.. ومعارك في 5 محافظات

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

تمكنت قوات التحالف العربي، أمس، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة «مفخخة»، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في السعودية، فيما تواصلت العمليات العسكرية في جبهات خمس محافظات، هي: مأرب والجوف وصنعاء والبيضاء والضالع، في حين رصدت القوات المشتركة تحليق 10 طائرات استطلاع حوثية في سماء التحيتا بالساحل الغربي.

وفي التفاصيل، أعلنت قوات التحالف اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأعيان المدنية في السعودية، وفق بيان للتحالف أمس.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أكد أنه «بالإشارة إلى البيان الصادر من وزارة الطاقة السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة، فإنه ثبت تورط الميليشيات الحوثية بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي».

إلى ذلك، أكدت مصادر ميدانية في جبهة نهم شمال شرق العاصمة صنعاء، تواصل المعارك بين الجيش والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى في جبهات نجد العتق ومفرق صلب، امتدت إلى جبهات مأرب والجوف، القريبة من ريف العاصمة.

وفي الجوف، أكد قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء الركن أمين الوائلي، استمرار المعارك في مختلف جبهات المحافظة، حتى يتم تحريرها والتوجه نحو صنعاء لإنهاء الانقلاب.

وفي مأرب، تمكنت قوات الجيش والقبائل من تدمير آليات حوثية في معارك وصفت بالعنيفة في جبهات وادي حلحلان، والجدعان، والجفرة الواقعة بين مأرب وصنعاء، فيما لقي العديد من عناصر الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، فيما تم أسر ثلاثة مسلحين حوثيين.

وفي البيضاء، تمكنت المقاومة المحلية في جبهة آل حميقان بمديرية الزاهر من تحرير موقع «الكساد»، بعد تنفيذها هجوماً مباغتاً على مواقع الحوثي في المنطقة، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من الحوثيين وفرار آخرين.

وفي صعدة، واصلت الميليشيات فرض حصار خانق على قبائل بني خولي في مديرية منبه لليوم الحادي عشر، وارتكبت انتهاكات وحشية بحق سكان منطقة الجلحاء، بينها تفجير ونهب منازل وممتلكات.

وفي الضالع، تواصلت المواجهات بين القوات المشتركة والجنوبية من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، حققت خلالها المشتركة والجنوبية تقدمات كبيرة، وتمكنت من اختراق تحصينات وخنادق الحوثيين.

وفي الحديدة، رصدت القوات المشتركة 10 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي، وتمكنت من كسر هجوم ومحاولة تسلل للحوثيين باتجاه التحيتا، ما أدى إلى مصرع ثلاثة من الحوثيين، بينهم قائد الهجوم.

- ثبت تورط ميليشيات الحوثي في الاعتداء على خزان للوقود بجدة.

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