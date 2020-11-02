الجيش اليمني يتقدّم في الجوف.. والتحام جبهات شرق الحزم

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

أعلنت مصادر ميدانية في جبهات الجوف اليمنية، أمس، تقدم الجيش اليمني والقبائل نحو منطقة بئر المرازيق بعد أن التحم عدد من الجبهات في إطار توحيد الجبهات، للزحف باتجاه مدينة الحزم عاصمة المحافظة لتطهيرها من ميليشيات الحوثي، وفيما تواصلت المواجهات بجبهات صنعاء ومأرب والصومعة في البيضاء، تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تأمين منطقة فويل بين حيس وجبل رأس، بعد محاولة التسلل نحو المديرية الواقعة جنوب الحديدة.

وفي التفاصيل، واصلت قوات الجيش اليمني والقبائل، أمس، التقدم في جبهة شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية، وتمكنت من الوصول إلى ما بعد الشهلا والنضود بمسافة 13 كم في محيط بئر المرازيق، بعد استكمال تطهير وتأمين المناطق المحررة في جبال النضود ودحيضة والضالع، وفقاً لمصادر ميدانية أكدت أن العمليات العسكرية باتت قريبة من مدينة الحزم عاصمة الجوف.

وأوضحت المصادر أن عدداً من جبهات شرق الحزم التحمت مع بعضها وبدأت الزحف باتجاه المرازيق، وقامت بنصب كمائن لعناصر ميليشيات الحوثي في محيط النضود، وتمكنت من قتل 13 عنصراً وأسر آخرين، إلى جانب تدمير آليات قتالية وغنيمة أخرى، إلى جانب غنيمة كمية من الذخائر المتنوعة.

وكانت ميليشيات الحوثي خسرت عدداً كبيراً من عناصرها في صحراء الجوف بينهم قيادات بارزة، منهم العميد ربيع نبيل أحمد بنيان، والعقيد صلاح سالم صغير، والعقيد إبراهيم محمد الوشلي، إلى جانب خمسة من القيادات الميدانية الثانوية، كما قامت بتشييع 100 من عناصرها، خلال اليومين الماضيين، بينهم 36 قيادياً سقطوا في جبهات محيط صنعاء والساحل الغربي.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف سلسلة من الغارات المساندة على مواقع الميليشيات في غرب جبال السعراء، أدت إلى تدمير ثلاث آليات قتالية حوثية، تم استقدامها من مديرية أرحب في صنعاء إلى جبهة الجوف أخيراً، كما تم استهداف تعزيزات حوثية في خب والشعف بالجوف أيضاً، وأخرى في منطقة المهدرة غرب مأرب، وأخرى في نجد العتق بجبهة نهم بمحيط العاصمة صنعاء.

واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وآليات حوثية في جبهة مديرية حرض بمحافظة حجة، وأخرى بمنطقة الفرع في مديرية كتاف صعدة، وفي مديرية باقم بصعدة أيضاً، أدت إلى تدمير آليات ومصرع وإصابة عدد من الحوثيين.

من جهة أخرى، شهدت مدينة الجوف عاصمة المحافظة توتراً بين قبائل مراد وميليشيات الحوثي، على خلفية قيام عناصر حوثية بقتل أحد أبناء القبيلة، يدعى عبدالله غراب (سائق ناقلة شرق مدينة الحزم)، ما دفع القبائل إلى نصب الخيام والتمركز في مدينة الحزم، مطالبة الميليشيات بسرعة محاسبة القتلة وتسليمهم، وعلى رأسهم القيادي الحوثي المدعو (الحوري)، المعين قائداً لشرطة النجدة في الحزم من قبل ميليشيات الحوثي.

وفي البيضاء تمكنت المقاومة بجبهة الحازمية في مديرية الصومعة من تكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في صفوف عناصرها، بعد شن هجوم واسع على مواقعهم في منطقة العقلة، التي تمكنت المقاومة من السيطرة عليها بالكامل، وواصلت التقدم نحو منطقة العوين وسط تهاوي مواقع الميليشيات في المنطقة.

وفي صنعاء، تواصلت المعارك بين الجانبين في جبهة وادي الجفرة ومفرق صلب بميسرة جبهة نهم، سقط فيها عناصر حوثية فيما تم أسر القيادي، الحوثي عبدالله العماد، مع عدد من عناصره بكمين محكم للجيش والقبائل في نهم، أول من أمس.

وفي صنعاء، أقدمت الميليشيات على اقتحام أحد الأعراس الجماعية المقامة في صالة الروضة ومنعت الغناء بها، في عملية تشبه تلك التي تمارسها عناصر تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقامت بإطلاق النار داخل القاعة، ما أدى إلى مغادرة الحاضرين وهم بحالة استياء وسخط شديدين.

وفي الحديدة على الساحل الغربي، اشتبكت القوات اليمنية المشتركة، أمس، مع ميليشيات الحوثي شمال غرب مديرية حيس، بعد محاولة الأخيرة التسلل نحو اختراق الخطوط الأمامية من جهة مثلث العدين، حيث تمكنت من صدها وإجبارها على التراجع، فيما واصلت القوات المشتركة التقدم والسيطرة، وتأمين مواقع على الطريق الرابط بين مديريتَي حيس وجبل رأس ومنها منطقة فويل، كما شنت قصفاً مدفعياً على مواقع الحوثيين في جبل دباس وكبدتهم خسائر كبيرة.

وواصلت الميليشيات خروقها للهدنة الأممية وقامت، أمس، بشن قصف عشوائي على مناطق مدنية في مديرية الدريهمي، مستخدمة قذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة، كما قصفت منطقتي الجبلية والفازة في التحيتا وأخرى في شرق مدينة الحديدة.

مقاتلات التحالف تستهدف مواقع حوثية في جبهة حرض بمحافظة حجة، وأخرى بمنطقة الفرع بمديريتَي كتاف وباقم في صعدة.

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