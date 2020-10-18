قوات الشرعية تحرر 3 مواقع استراتيجية في جبهة الخنجر بالجوف

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

حررت قوات الجيش اليمني والقبائل، مسنودين بالتحالف العربي لدعم الشرعية، ثلاثة مواقع استراتيجية في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مع استمرار تقدمها وتأمينها للطريق الرابط بين الجوف ومأرب من جهة اليتمة، والتقدم نحو بئر المرازيق من محورين، بعد استكمال تحرير مرتفعات حيضة الماء، ودحيضة العاقر، فيما واصلت مقاتلات التحالف استهداف مواقع ميليشيات الحوثي في ثلاثة محافظات.

وتفصيلاً، أكدت مصادر ميدانية يمنية استمرار المعارك في محور بئر المرازيق بمحافظة الجوف اليمنية بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، في إطار المواجهات المستمرة بين الجانبين، وتمكنت قوات الجيش اليمني والقبائل مسنودين بالتحالف العربي من تحرير ثلاث مناطق استراتيجية، هي «الرقيب الأسود، وبئر عزيز، وجبال غرب نقطة البرقاء» في محيط معسكر الخنجر، مشيرة إلى استمرار معارك الكر والفر في جبهات مختلفة بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن الجيش والقبائل تمكنوا من شن هجوم عبر محورين، الأول من جهة منطقة الدحيضة، والثاني من جهة الشهلا باتجاه بئر المرازيق للوصول إلى منطقة الهضبة السفلى بهدف استكمال تحرير الجبهة، بعد استكمال تحرير منطقة النضود بالكامل ومرتفعات دحيضة الماء، ودحيضة العاقر.

وأوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الأسابيع القليلة الماضية خسائر كبيرة في جبهات الجوف، وعلى رأسها جبهة بئر المرازيق وصحراء الخب، ومنطقة الخنجر، وأكدت المصادر مصرع العشرات من عناصر الحوثي، بينهم قيادات بارزة، منهم القيادي المدعو محمد يحيى الغرباني، إلى جانب تدمير آليات عسكرية تابعة للميليشيات.

وفي مأرب، أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، استمرار المعارك حتى استكمال تحرير كل المناطق من ميليشيات الحوثي، مشيراً في كلمة له خلال حفل أقيم للأسرى المحررين، إلى أن الجيش والقبائل بمساندة التحالف العربي ماضون في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وتحرير كل المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي. واستهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتعزيزات حوثية في مناطق عدة في ثلاث محافظات يمنية، هي الجوف ومأرب وصعدة، حيث قصفت تعزيزات حوثية في مديرية خب والشعف، ومنطقة الخنجر، وبئر المرازيق في الجوف، كما استهدفت مواقع حوثية في مديريات مدغل ومجزر وصرواح ورحبة في مأرب، وقصفت مواقع حوثية في منطقة الفرع بمديرية كتاف بمحافظة صعدة، وأخرى في مديرية باقم بذات المحافظة، وأدى الاستهداف إلى تدمير آليات وعتاد قتالي للحوثيين، إلى جانب مصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات.

وفي الحديدة، واصلت الميليشيات الحوثية تصعيدها القتالي في جميع مناطق التماس، وقامت أمس بمهاجمة الأحياء السكنية في مديرية التحيتا، وتركز الاستهداف على حي «الجروبة»، مستخدمة سلاحاً من عيار 23 وأسلحة رشاشة متوسطة إلى جانب سلاح القناصة.

وفي حين سجلت فرق الرصد التابعة للقوات المشتركة 118 خرقاً جديداً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي، أكدت مصادر ميدانية استخدام الميليشيات مختلف أنواع الأسلحة في استهداف الأحياء السكنية في الكيلو 16 ومدينة الحديدة مركز المحافظة بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة والدبابات.

وارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة جديدة بحق أبناء مديرية حيس، بعد استهدافها أحياء سكنية بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى سقوط قذائف على منازل الأهالي، ووقوع أربع إصابات في أوساط المدنيين، بينهم امرأة.

وفي الضالع، ردت القوات المشتركة، أمس، على مصادر نيران الحوثي في بلدة صبيرة، وتمكنت من تدمير مرابض مدفعية حوثية في المنطقة، كانت تستهدف القرى السكنية في بلدة المشاريح شمال غرب منطقة حجر بمديرية قعطبة، وذكرت مصادر ميدانية أن القوات المشتركة تمكنت من إسكات مصادر النيران الحوثية في المنطقة.

ونقل المركز الإعلامي لجبهة الضالع عن ركن توجيه اللواء العقيد محمد علي سعيد، قوله إنه تم تدمير آلية قتالية للحوثيين في صبيرة، كانت تستهدف المدنيين في المشاريح، إلى جانب تدمير تحصينات حوثية، ولقي عدد من عناصر الحوثي مصرعهم، وأصيب آخرون، مشيراً إلى قيام القوات المشتركة بشن هجمات استباقية على مواقع الحوثيين في حبيل يحيى والثوخب وقطاع بتار.

وفي تعز، قصفت ميليشيات الحوثي حي المخبز الآلي في مديرية صالة، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بعد سقوط قذيفة مدفعية على حيهم أثناء لعبهم، وأكد مصدر محلي أن أحياء شرق مدينة تعز تتعرض للقصف العشوائي من قبل ميليشيات الحوثي المتمركزة في تبة سوفتيل، وطال القصف أحياء وادي ومنطقة صالة والتشريفات ومدرسة محمد علي عثمان وقلعة لوزم.

• الميليشيات تصعّد هجماتها في مناطق التماس بالحديدة وترتكب 118 خرقاً جديداً للهدنة.

• قصف حوثي يستهدف حياً سكنياً في تعز ويؤدي إلى مقتل طفل وإصابة 3 أثناء لعبهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news