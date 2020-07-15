عمليات عسكرية للجيش اليمني في نهم صنعاء ورخيم قانية

المصدر: صنعاء - الإمارات اليوم

شهدت جبهات صنعاء والبيضاء عمليات عسكرية للجيش اليمني، ومعارك عنيفة بين قوات الجيش والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، أدت إلى مصرع وإصابة عشرات الحوثيين، بينهم قيادات بارزة، وتدمير مخازن أسلحة في نهم، وأخرى في صعدة، من قبل مقاتلات التحالف، في حين تصاعدت الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في الحديدة.

وفي التفاصيل، أكد مصدر ميداني في نهم، شمال شرق العاصمة صنعاء، مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي، في معارك مع الجيش اليمني والقبائل في جبهات جبال صلب على تخوم مديرية مجزر بمأرب، وأخرى في جبهة نجد عتق، كما تم تدمير مخزن أسلحة للميليشيات الحوثية من قبل مقاتلات التحالف العربي.

وأشار إلى أن المعارك مستمرة منذ ثلاثة أيام، في جبهة صلب ومفرق الجوف، تمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل من نصب كمين محكم لمجاميع حوثية، حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبال صلب، وأسفر عن سقوط عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح، بينهم اثنان من القيادات البارزة.

وأوضح أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في عتادها العسكري، إلى جانب تدمير مخزن أسلحة يضم صواريخ وطائرات مسيرة في محيط جبل الفرضة بنهم.

وفي البيضاء، تواصلت المعارك في جبهات قانية والعبدية، وتمكنت خلالها قوات الجيش والقبائل، أمس، من الإيقاع بكتيبة حوثية كاملة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، بينهم القيادي الحوثي خالد محمد جليدن المكنى بـ(أبو فؤاد)، والعقید باسم عبده عون قائد الكتیبة، والرائد هيثم أحمد الجندي، عمليات الكتيبة، والنقيب أكرم ناجي جبر قائد سرية، والنقيب أحمد عبده الهاشمي قائد سرية.

وكانت قوات الجيش والقبائل شنت عمليات عسكرية على مواقع الميليشيات في منطقة الرخيم في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير تحصيناتهم المستحدثة في المنطقة.

وفي الجوف، استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية حوثية في مديرية خب والشعف، كانت في طريقها إلى مناطق التماس في الجدافر، على تخوم مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

كما قصفت مقاتلات التحالف، بـ25 غارة، مديريات مجزر والعبدية وماهلية بمأرب وناطع بالبيضاء، أدت إلى تدمير آليات عسكرية ومخازن أسلحة وتحصينات حوثية.

وفي الحديدة على الساحل الغربي لليمن، تفجرت الأوضاع العسكرية في جبهات مدينة الحديدة عاصمة المحافظة، بعد محاولة ميليشيات الحوثي اقتحام مواقع للقوات المشتركة في خطوط التماس شرق المدينة، ما دفع القوات المشتركة إلى الرد على الهجوم، وإفشال المحاولة، وتكبيد الميليشيات أربعة قتلى، وعدداً من الجرحى.

وتمكنت القوات المشتركة من إفشال محاولة تسلل حوثية باتجاه المناطق الشرقية لمدينة حيس جنوب الحديدة.

وفي التحيتا، قصفت ميليشيات الحوثي مواقع للمشتركة، وأحياء سكنية في مركز المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل، سقط معظمها بالقرب من مدرسة الخنساء للبنات، الواقعة شمال مركز المدينة.

مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي بمعارك مع الجيش اليمني والقبائل، في جبهات جبال صلب على تخوم مديرية مجزر بمأرب.

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